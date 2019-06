Dariusz Piontkowski zastąpił Annę Zalewską. Sławomir Broniarz powiedział, co tym myśli

Rekonstrukcja rządu już za nami. Mamy nowego ministra edukacji. Annę Zalewską, która została europosłanką, zastąpił Dariusz Piontkowski. Czy lepiej sprawdzi się w roli ministra niż jego poprzedniczka? Klarowne zdanie na ten temat ma szef ZNP Sławomir Broniarz.

Na tych słowach nie poprzestał. Jak stwierdził, Piontkowski "przez cztery miesiące będzie tylko administrował budynkiem". - Co może zrobić minister edukacji na cztery miesiące przed wyborami? Nawet jeśli jakiś plan przewiduje, że będzie też ministrem następnej kadencji, to te cztery miesiące będą skłaniały go do tego, by łagodzić napięcia i emocje - tłumaczył Broniarz.