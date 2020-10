Dariusz Piontkowski o odejściu z MEN. Bez żalu, za to z zastrzeżeniami

Minister Dariusz Piontkowski udzielił wywiadu portalowi Interia. Na wstępie zaznaczył, że to dla niego pożegnalna rozmowa. Prawdopodobnie gdy znów będzie rozmawiał z dziennikarzami, nie będzie już ministrem edukacji. Na tym stanowisku zastąpi go poseł Przemysław Czarnek. Dodatkowo MEN zostanie połączony z ministerstwem szkolnictwa wyższego, tak aby cała edukacja skupiała się w jednym resorcie.

Piontkowski pytany o to, czy ma żal, odpowiedział, że co prawda nie zdążył dokończyć pewnych reform, ale "ministrem jedynie się bywa" i zawsze o tym wiedział. Do Jarosława Kaczyńskiego, który miał mu wytłumaczyć, dlaczego w rządzie nie zostanie, żalu nie ma. - Ta zmiana wynika głównie z połączenia ministerstw. Skoro do MEN dochodzi nauka i szkolnictwo wyższe, to wydaje się oczywiste, że szefem resortu powinien być człowiek z doświadczeniem akademickim i tytułem naukowym - tłumaczył Piontkowski.