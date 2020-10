"Piątka dla zwierząt". Ekolog chwali PiS, chce iść dalej. "Mięso powinno być produktem luksusowym"

Jacek Bożek z Klubu Gaja udzielił wywiadu "Dziennikowi Gazecie Prawnej", w którym odniósł się m.in. do protestów rolników przekonujących, iż ustawa o ochronie zwierząt uderzy w prowadzone przez nich fermy i kurniki.

- Wszyscy chcemy żyć w świecie niezniszczonym i powinniśmy za to zapłacić. (...) Mięso powinno być drogie albo nawet bardzo drogie i spożywane rzadziej - powiedział Bożek. Wymienił cenę. Jego zdaniem ludzie powinni kupować kurczaka lepszego, a najlepiej, gdyby porcja mięsa kosztowała np. 25 zł.

Mięso produktem luksusowym i rzadkim

Na uwagę, że osób biedniejszych nie będzie stać na jedzenie mięsa, odpowiedział tak: - Przykro mi, ale nie wszystkich stać na rolls-royce’a czy prywatne samoloty. Nie każdy lata co tydzień do Londynu czy na zakupy do Paryża, nie przesadzajmy, nie wszystkich musi być, stać na wszystko. Mięso powinno być dobrem drogim, rzadkim i luksusowym - podkreślił.