Daniłow o kontrofensywie: Decyzja zapadnie w ostatniej chwili

Od wielu dni trwają spekulacje na temat celu i terminu ukraińskiej kontrofensywy. - Jeśli ktoś myśli, że mamy tylko jedną opcję, to nie jest to prawda. Nawet trzy opcje to mało - stwierdził sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow. Dodał przy tym, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta "w ostatniej chwili".