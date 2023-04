Daniłow jest pewien. "Rosja się rozpadnie"

"Świat musi powstrzymywać to w zarodku"

Zdaniem rozmówcy PAP po wojnie rosyjscy przywódcy powinni stanąć przed pokazowym trybunałem międzynarodowym. - Jeśli świat nie zareaguje na to, co robi współczesny dyktator Putin, to będzie się to powtarzać w innych punktach Ziemi. Świat musi powstrzymywać to w zarodku, by nie było ofiar w ludności cywilnej - podkreślił.