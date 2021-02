Daniel Obajtek zostanie premierem? Wicerzecznik PiS reaguje

Nie milkną spekulacje dotyczące zmiany prezesa Rady Ministrów. Według nieoficjalnych doniesień nowym premierem miałby zostać dotychczasowy prezes Orlenu Daniel Obajtek. Chwalony jest on przede wszystkim przez polityków Solidarnej Polski. Patryk Jaki przyznał, że Obajtek ma predyspozycje do zostania premierem, a minister Marcin Warchoł, mówiąc o jego osiągnięciach, wspomniał o militarnych sukcesach polskich legionistów u boku Napoleona. Słysząc to, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że temat zmiany premiera nie istnieje, a pozycja Mateusza Morawieckiego jest w żaden sposób niezagrożona. Dodał, że cieszy się z tego, że praca Obajtka jest zauważana i chwalona.

