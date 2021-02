Daniel Obajtek za Mateusza Morawieckiego? "Prezes czasem się rozmarza"

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla wPolsce.pl docenił rolę Daniela Obajtka, szefa Orlenu. Czy można spodziewać się, że zajmie on miejsce Mateusza Morawieckiego na stanowisku premiera? - Prezes się rozmarza, czasami powie coś szybciej, niż pomyśli. Czasami można jednak z tych wypowiedzi rozczytać pewne procesy - ocenił w programie WP "Newsroom" prof. Jarosław Flis z UJ. Zdaniem politologa Daniel Obajtek ma pewne zalety, które dają mu przewagę nad Morawieckim. - Na pewno ma mniej wrogów w obozie rządzącym, na pewno ma trochę większe zdolności komunikacyjne. Ma jednak sporo wad i wcześniejszych obciążeń - zauważył prof. Flis. - Pamiętajmy, że prezes czasem podejmuje po prostu złe decyzje, samobójcze. Wiemy to z doświadczeń, jak chociażby usunięcia Marcinkiewicza z rządu. To nie był majstersztyk polityczny, tylko coś, co doprowadziło do upadku rządu po roku - zaznaczył politolog.