Daniel Obajtek pod lupą Romana Giertycha. Padło dociekliwe pytanie

CBA zapowiedziało we wtorek, że podejmie czynności ws. kontroli majątku i oświadczeń majątkowych Daniela Obajtka. Wnioskiem o działania złożył sam prezes PKN Orlen. Czy stojący na czele koncernu menadżer ma się czego obawiać? - Mam wrażenie, że to, co zrobiło PiS z naszym państwem, to jest przede wszystkim obniżenie wiarygodności wszelkiego rodzaju instytucji: prokuratury, CBA, innych służb. W związku z tym jakiekolwiek oświadczenie nie zostaną przyjęte jako wiarygodne - powiedział w programie WP "Newsroom" mecenas Roman Giertych. Były polityk odniósł się też do doniesień "Gazety Wyborczej", która podała, że Obajtek kupił apartament w Warszawie za pół ceny. - Jeżeli to jest prawda, że w tym samym czasie inna osoba chciała kupić to mieszkanie i było dwa razy droższe, no to mamy do czynienia z darowizną (…). Mam pytanie - czy w związku z tą darowizną został zapłacony podatek od darowizn? - pytał gość Wirtualnej Polski. Dodał, że "motywów tej darowizny powinna poszukać prokuratura".

Rozwiń