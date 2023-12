Daniel Obajtek odpowiedział po publikacji WP. Ekspert: Bezzasadne utyskiwania

Już po publikacji głos zabrał sam Obajtek. "Mój majątek został wielokrotnie prześwietlony, a to, co komu przekazuję, jest moją prywatną sprawą. Prawo do prywatności jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka i dotyczy także osób publicznych" - napisał w mediach społecznościowych. I zarzucił łamanie standardów oraz zapowiedział skierowanie sprawy na drogę sądową.