Daniel Obajtek atakowany. Pojawiły się nowe pytania ws. szefa Orlenu

- Jak to jest możliwe, że osoby, które były zobowiązane do kontroli oświadczeń majątkowych Daniela Obajtka, znajdują się w tej chwili w jego bezpośrednim otoczeniu w spółce Orlen lub też w spółkach zależnych? Pojawiają się wątpliwości, które wymagają odpowiedzi. Tych odpowiedzi nie ma, są za to zapowiedzi pozwów przeciwko posłom, którzy zadają pytania - mówił w programie "Newsroom" WP poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Według niego, wyjaśnienia wymagają nie tylko doniesienia "Gazety Wyborczej" dotyczące majątku prezesa PKN Orlen, ale też wcześniejsze informacje o tym, że jako wójt Pcimia, wbrew prawu, miał prowadzić firmę. - To wszystko powoduje, że ten tydzień będzie tygodniem Obajtka. Będziemy mieć posiedzenie Sejmu, które się zaczyna jutro i będziemy chcieli te wszystkie wątpliwości wyjaśnić - powiedział gość Patrycjusza Wyżgi. - Obajtek powinien złożyć rezygnacje i powinien zacząć się tłumaczyć z tych wszystkich wątpliwości, które są publicznie roztrząsane - dodał.

