Dania wzywa rosyjskiego ambasadora na dywanik. Pokłosie naruszenia przestrzeni powietrznej

Dania wezwała ambasadora Rosji w Kopenhadze do stawienia się w ministerstwie spraw zagranicznych. Decyzja Danii to pokłosie naruszenia przestrzeni powietrznej kraju przez rosyjski samolot wojskowy, do którego doszło w piątek. Maszyna naruszyła także przestrzeń powietrzną Szwecji.