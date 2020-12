Dania. Tragiczny w skutkach eksperyment na dzieciach. "Zawiedliśmy"

- Nie możemy zmienić tego, co się stało. Możemy wziąć odpowiedzialność na siebie i przeprosić tych, którymi powinniśmy się zająć, ale zawiedliśmy - powiedziała we wtorek premier Danii Mette Frederiksen.

We wtorek Dania upubliczniła raport dotyczący eksperymentu społecznego z 1951 r. Duńscy urzędnicy przyjechali do wiosek Inuitów na Grenlandii i wytypowali 22 dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Przetransportowano je do Danii i umieszczono w rodzinach zastępczych.