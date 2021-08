Dane o zgonach na COVID-19 w Nowym Jorku skorygowane. "Opinia publiczna musi znać prawdę"

"Opinia publiczna zasługuje na jasny, uczciwy obraz tego, co się dzieje. Niezależnie od tego, czy jest to dobre, czy złe, musi znać prawdę. I to jest sposób, w jaki przywracamy zaufanie" – przekazała w rozmowie z radiem publicznym NPR gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul. Z kolei w rozmowie z telewizją MSNBC dodała, że jej administracja cechować się będzie przejrzystością.