Daleszyce. Pijany kierowca przejechał matkę z córką. Mieszkańcy pomagają rodzinie

Sprawca tragedii zbiegł z miejsca zdarzenia, ale policjantom szybko udało się go zatrzymać. We wtorek 39-latek usłyszał trzy zarzuty w tym zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Łącznie grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przyznał się do winy. Jak się okazało nie posiadał prawa jazdy, bo stracił je za jazdę pod wpływem alkoholu.