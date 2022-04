"Daily Mail": Abramowiczowi brakuje pieniędzy. Musiał prosić o pożyczkę na pensje dla personelu

Z relacji gazety wynika, że Roman Abramowicz, który po objęciu go sankcjami, został odcięty od znacznej części majątku, miał się zwrócić się do swoich znajomych w USA, prosząc o milion dolarów pożyczki, by mógł opłacić pensje personelowi. Wśród osób, do które oligarcha skierował swoją prośbę, miał być m.in. hollywoodzki producent Brett Ratner oraz członkowie rodziny Rothschildów.