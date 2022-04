Rumunia jak Polska? "Wrogość i nieufność wobec Putina jest bardzo duża"

Hasło zjednoczenia stanowi pewien rodzaj fetyszu politycznego w Rumunii. Żaden polityk nie może sobie otwarcie pozwolić, żeby powiedzieć, że to jest bez sensu i byłoby to niemożliwe. To byłoby politycznym strzałem w stopę. Społeczeństwo rumuńskie w sondażach opowiada się za zjednoczeniem. Jest to obecnie ok. 70 proc. Kiedy jednak przychodzi kwestia konieczności "wpompowania w Mołdawię" ogromnych pieniędzy, aby wyrównać poziom rozwoju jej i Rumunii to dopiero Rumuni są bardziej sceptyczni.