Dlaczego Abramowicz brał udział w negocjacjach między Rosją a Ukrainą?

Christo Grozev, z organizacji Bellingcat, powiedział, że podtrzymuje, że doszło do otrucia. "Nie wiemy, kto to zrobił, ale coś się stało" - powiedział. Trwa więc wojna informacyjna w tej sprawie. Bohater tych doniesień nie odniósł się do nich. Pojawił się jedynie w Stambule przy okazji kolejnej rundy negocjacji między Rosją a Ukrainą.