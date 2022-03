Kazachstan odcina się od Rosji. "Nie chcemy być izolowani"

W zeszłym tygodniu rurociąg biegnący przez Rosję, którym eksportowana jest większość kazachskiej ropy naftowej, został w dużej mierze zamknięty, co zmusiło Kazachstan do zmniejszenia wydobycia o jedną piątą. Moskwa zrzuciła winę za uszkodzenie terminalu przeładunkowego na Morzu Czarnym na sztorm. Wyjaśnienia nie przekonują jednak analityków. Szkody w związku z działaniem Kremla w sprawie ropociągu mogą kosztować kazachski budżet nawet do miliarda dolarów w ciągu dwóch miesięcy.