Odmowa zabijania ludzi zgodna z prawem. Rosyjscy gwardziści poszli do sądu

Wojskowi uczestniczyli w ćwiczeniach militarnych na Krymie, ale potem odmówili wykonania rozkazu swojego dowódcy i nie chcieli przyłączyć się do wojny w Ukrainie. Zostali za to zwolnieni z szeregów Gwardii Narodowej. Zdecydowali się na sądową batalię o przywrócenie do wojska.