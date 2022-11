Dachował i wpadł do rzeki. Niecodzienna interwencja policji

Nietypowy widok zauważyli policjanci, którzy przybyli na interwencję w sprawie busa, który wjechał do rzeki w Lądku-Zdroju. W wodzie znajdował się przewrócony na dach samochód. Okazało się, że 41-letni kierowca nie mógł zapanować nad pojazdem, w konsekwencji czego wjechał do rzeki i dachował. Bus zatrzymał się kołami do góry.