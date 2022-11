Bus zderzył się z ciężarówką. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej

Śmiertelny wypadek na DK 62. Zjechał do rowu i uderzył w ogrodzenie

W środę, chwilę przed godziną 11. na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Wygoda w województwie mazowieckim doszło do tragicznego wypadku z udziałem samochodu Suzuki. Mężczyzna wjechał samochodem osobowym do rowu. U 68-latka doszło do zatrzymania akcji serca.