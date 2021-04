Dąbrowa Górnicza. Konkurs na lokal dla przyszłych przedsiębiorców

Do 23 kwietnia można zgłaszać się do czwartej odsłony programu "Lokal na start". To propozycja dla biznesowych debiutantów i przedsiębiorców z niedługim stażem, którzy mogą starać się o lokal na warunkach przystępniejszych niż dyktowane przez rynek.

Dąbrowa Górnicza. Miasto po raz czwarty oferuje wynajęcie lokali na działalność gospodarczą [po atrakcyjnej stawce. Źródło: Pixabay