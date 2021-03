Podatek od nieruchomości. Do kiedy zrobić przelew?

Podatek od nieruchomości 2021. Do kiedy zapłacić?

15 marca upływa termin spłaty pierwszej z czterech rat daniny. Następne terminy zapłaty trzeba uiścić do:

Pieniądze z tytułu podatku od nieruchomości powinny trafić na konto gminy , na której owa nieruchomość się znajduje. Nie wszyscy mają możliwość zapłacenia podatku w ratach. Jednorazowo - do połowy marca - zapłacić muszą wszyscy, których kwota podatku nie przekracza wysokości 100 zł.

Podatek od nieruchomości. Kto będzie zwolniony?

Podatek od nieruchomości. W 2021 roku stawki znów poszły w górę

Właściciele domów zapłacą maksymalnie 85 gr za 1 mkw. To o 4 gr więcej niż przed rokiem i jednocześnie aż o 18 gr więcej niż płacono w 2011 roku. Jak to się przekłada na liczby? Załóżmy, że mamy do czynienia z posiadaczem domu o powierzchni 80 mkw., który musi przelać na konto gminy, w której budynek się znajduje, maksymalną stawkę daniny. Osoba ta zapłaci zatem 68 zł podatku, choć jeszcze przed rokiem płaciła 64,80 zł, a 10 lat temu - 53,60 zł.