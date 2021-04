Będzin. Przyszedł w odwiedziny do dziewczyny. Zaatakował jej ojca

Do mrożącego krew w żyłach zdarzenia doszło na jednej z prywatnych posesji na terenie będzińskiej dzielnicy Grodziec. Jak ustalili stróże prawa w odwiedziny do swojej dziewczyny wybrał się 22-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Młodzieniec na spotkanie ze swoją sympatią zabrał alkohol, który stał się najprawdopodobniej przyczyną niebezpiecznego zdarzenia. - Fakt, że znajomy córki "raczy się" alkoholem w domu nie spodobał się jego 45-letniemu właścicielowi. Mężczyzna po krótkiej wymianie zdań, postanowił wyrzucić z mieszkania młodzieńca. 22-nie dał jednak za wygraną i wrócił po pewnym czasie ponownie do mieszkania swojej dziewczyny. Tym razem uzbrojony w pistolet - wiatrówkęzaczął odgrażać się ojcu dziewczyny – opisuje zdarzenia komenda policji w Będzinie .