Częstochowa. Miał wyrok, ale wrócił do rodziny. Prosto z Holandii trafił do aresztu

- Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości to jedno z podstawowych zadań, jakie na co dzień realizują funkcjonariusze z wydziału kryminalnego. Wiele razy udowodnili już, że nie ma takiej kryjówki, w której przestępca może czuć się bezpiecznie – podkreślają służby prasowe śląskiej policji.

Tym razem przebywający od 2017 roku w Holandii 33-latek przyjechał do Polski. Po przekroczeniu granicy udał się do swojej najbliższej rodziny, gdzie spędził niecałe… dwie godziny.

Śląskie. Ukrywał się 4 lata. Wpadł podczas kontroli drogowej

Blisko cztery lata przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się 35-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Mężczyzna był poszukiwany czterema listami gończymi. Złapali go mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego w Mysłowicach. Próbował wprowadzić w błąd funkcjonariuszy co do swojej tożsamości, ale po sprawdzeniu okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.