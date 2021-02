Częstochowa. Pobił partnerkę, bo go zdenerwowała. Kobieta zmarła

Przez kilka dni pobita 42-latka walczyła o życie w szpitalu i aż do śmierci chroniła swojego oprawcę. Przez cały czas utrzymywała, że do pobicia doszło na ulicy i wskazywała policjantom na nieznanego jej mężczyznę. Jej konkubent również podtrzymywał tę wersję wydarzeń.

Częstochowa. Do końca chroniła swojego oprawcę

Mężczyzna tłumaczył, że pobił kobietę, bo ta go zdenerwowała. Mężczyźnie przedstawiono zarzut z art. 156 par. 3 Kodeksu karnego, czyli spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czego skutkiem była śmierć ofiary. Grozi za to od 5 do 25 lat więzienia albo dożywocie. Decyzją sądu podejrzany na trzy miesiące trafił do aresztu