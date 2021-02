Poznań. Spadł ze stołu podczas operacji, później zmarł. Chirurg usłyszał zarzuty

Do tej sytuacji doszło w Szpitalu Przemienienia Pańskiego przy ulicy Długiej w Poznaniu we wrześniu 2016 roku . Pacjent w trakcie operacji spadł ze stołu. W związku z tym nie dokończono wszczepienia stentgraftu - przekazał serwis gloswielkopolski.pl.

Śledztwo w tej sprawie trwało ponad cztery lata. Jak przekazały w piątek lokalne media, chirurgowi Grzegorzowi O. grozi 5 lat więzienia. To on był operatorem operacji. Zdaniem biegłych lekarz odpowiedzialny jest za błędne ułożenie chorego na stole.

Zobacz też: Elektrownie jądrowe w Polsce. Padły konkretne miejsca. Co na to Michał Kurtyka?

Poznań. Chirurg Grzegorz O. usłyszał zarzuty

- W tej sprawie wciąż jest kilka niewiadomych. Do tej pory poznańska prokuratura i biegli nie odpowiedzieli, czy niedokończenie operacji doprowadziło do śmierci naszego taty. Chcemy prawdy, na którą czekamy już ponad 4 lata – powiedziała w rozmowie z portalem gloswielkopolski.pl, córka zmarłego 64-latka.

Poznańska prokuratura, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, powołała biegłych lekarzy ze Szczecina. Eksperci wydali opinię, według której odpowiedzialność za upadek pacjenta w trakcie operacji ponosi profesor Grzegorz O. W tym samym czasie pełnił on funkcję szefa Kliniki Chirurgii i Naczyń w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.

Jak przekazał "Głos Wielkopolski", lekarz, według świadków (personel medyczny), w trakcie operacji miał usuwać niektóre podpórki. Według chirurga miało to pomóc w lepszym dostępie do pacjenta, u którego zdiagnozowano tętniaka aorty brzusznej. Nagle w trakcie operacji pacjent zsunął się ze stołu. Zmarł on po 39 dniach od tego wydarzenia.