Czyżew na Mazowszu. Znaleziono ciało dziecka w studni. Wcześniej zmarła młoda kobieta

O sprawie informuje gostynin24.pl. Do makabrycznego znaleziska doszło w Czyżewie koło Sannik na Mazowszu. We wtorek około godz. 15 po raz kolejny do Czyżewa została wezwana policja. W zgłoszeniu podano, że woda w jednej ze studni ma dziwny zapach. Okazało się, że w środku znajduje się ciało dziecka w stanie rozkładu.