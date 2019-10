Gostynin. Gehenna osadzonych i pracowników ośrodka

Trafiają tam nie wszyscy, którzy powinni, a prawie nikt nie wychodzi. Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie jest przepełniony, a jego pracownicy są sfrustrowani. Wstrząsające kulisy jego funkcjonowania przedstawiono w "Czarno na białym" TVN24.

- Ośrodek w Gostyninie zaczął się przekształcać w miejsce izolacji prewencyjnej każdego, co do którego różne osoby mają podejrzenia, że może wrócić na drogę przestępstw o naturze seksualnej - twierdzi rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Jest też problem z podejmowaniem decyzji o zwolnieniu pacjentów z ośrodka.

Skandaliczne warunki

Bodnar ma zarzuty nie tylko do tego, kto przebywa w ośrodku, ale też do warunków, które tam panują. W 2015 roku każdy pacjent miał swój kilkunastometrowy pokój, dziś tyle miejsca zajmuje nawet ośmiu pacjentów.

Pracownicy również nie kryją oburzenia: - Niby chcą społeczeństwo chronić przed pedofilami, a nic nie robią. Jeśli ktoś cały czas tworzy nowe przepisy, aby tych kryminalistów zamykać, ale nie tworzy warunków, aby ich zamknąć, no to jest jakiś idiotyzm.

To nie wszystko. Pracownicy mają poczucie, że pacjenci się nad nimi znęcają. - Niektórzy pacjenci wchodzą do pomieszczenia, gdzie personel je śniadanie. Specjalnie idą tam i jak one jedzą, to puszczają bąki. Takie zwyczaje. Oddają gazy. Takie prawa człowieka - powiedział jeden z pracowników.