Ukraińcy ujawnili notatki północnokoreańskiego żołnierza

Według notatek taktyka polega na utworzeniu grupy trzech osób. Jedna osoba przyciągająca uwagę drona powinna utrzymywać dystans 7 metrów, podczas gdy strzelcy znajdują się w odległości 10-12 metrów. Gdy dron zatrzymuje się, strzelcy mają za zadanie go zlikwidować. Nie jest jasne, czy to taktyka z Korei Północnej, czy została przekazana przez Rosjan.

Amerykańskie służby uważają, że to Kim Dzong Un wyszedł z propozycją wysłania swoich wojsk do Rosji, a nie, jak początkowo sądzono, zrobił to na prośbę Władimira Putina - informuje w poniedziałek "New York Times". Zdaniem cytowanych oficjeli, Kim liczy że Rosja odwdzięczy się za to w przyszłości.