Czynności dyscyplinarne wobec instruktora SOP. Powodem molestowanie

Prokuratura przygląda się wydarzeniom z początku marca. Wtedy w ośrodku szkoleniowym w niewielkiej miejscowości pod Skierniewicami, podczas kursu przygotowującego do pracy w Służbie Ochrony Państwa, miało dojść do przypadku molestowania seksualnego kursantki - donosi tvn24.pl.

O okolicznościach zdarzenia opowiedział portalowi świadek. - To odludzie. Dodatkowo kursanci byli odcięci od świata, gdyż zaczynał się już kryzys związany z epidemią. By uczcić koniec zajęć, uczestnicy i kadra zrobili imprezę. Wtedy jeden z instruktorów próbował się dobrać do kursantki. Zaczęła wzywać pomoc - mówił.