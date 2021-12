"Czy wyście powariowali?!". Polityk Lewicy reaguje na wystąpienie Tuska

Lider PO Donald Tusk zaatakował premiera Mateusza Morawieckiego ws. podwyżek cen gazu. - Czy wyście powariowali?! Przecież ludzie nie przeżyją takich podwyżek. Premierze Morawiecki, pan na pewno nie ma czasu na zabawę sylwestrową. Mamy przygotowaną ustawę gazową, która może te niebezpieczne idiotyzmy zmienić - przekazał Tusk. Co na to szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski? Czy podpisuje się pod tym wystąpieniem? - Podpisuję się pod każdym wystąpieniem polityka opozycji, który mówi, że Polakom trzeba ulżyć, bo jest ciężko. To były najdroższe święta w Polsce od 15-20 lat - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Gawkowski przypomniał, co proponuje Lewica w związku z galopującą drożyzną. - Trzy proste postulaty: po pierwsze obniżenie VAT-u z 23 do 15 proc., obniżenie VAT-u na żywność do 0 proc., doprowadzenie do większych i bardziej kierowanych rekompensat dotyczących gazu, prądu, podwyżek związanych z energią - wyliczał szef klubu Lewicy.