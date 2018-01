Czy uda się zebrać skład do KRS? Chętnych przybywa, ale czasu coraz mniej

Termin zgłaszania kandydatów mija w czwartek. Choć w środę wpłynęło siedem kolejnych kandydatur, wciąż potrzeba przynajmniej czterech, by utworzyć listę, na którą zagłosują posłowie.

Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka poinformował, że do Kancelarii Sejmu wpłynęło kolejnych siedem kandydatur. Teraz służby prawne weryfikują dokumenty złożone przez kandydatów.

Dotychczas znane były tylko cztery nazwiska. Nowe przepisy zakładają, że kandydata do KRS może zgłosić 2 tys. obywateli lub 25 sędziów. Ze zmian niezadowolona jest sama Rada oraz środowiska sędziowskie, które do tej pory były odpowiedzialne za wybór kandydatów do Krajowej Rady Sądowniczej.