Rzecznik KRS: Uczestnictwo w tym organie skutkuje odpowiedzialnością prawną

Nowy sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa obowiązuje od wtorku. - Procedury są hańbiące i uczestnictwo sędziów nie powinno mieć tutaj miejsca - ocenił sędzia Waldemar Żurek.

Do tej pory to środowisko sędziowskie wskazywało kandydatów do KRS. Po nowelizacji będą to robić parlamentarzyści. - Naszym zdaniem to są hańbiące procedury i uczestnictwo sędziów nie powinno mieć tutaj miejsca - powiedział w TVN24 rzecznik KRS Waldemar Żurek.