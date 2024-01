Czy Tusk wróci do Brukseli? Były polityk PO: "Wiem, że są takie plotki"

Końcem października kończy się kadencja obecnej przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. W kuluarach można usłyszeć plotki, że Tusk wróci do Brukseli. - Ja wiem, że takie plotki są, że on się szykuje na szefa Komisji Europejskiej i być może z punktu widzenia elit europejskich nie byłby głupi pomysł (…), ale to byłby zły pomysł - mówił w programie „ Newsroom” Wirtualnej Polski Paweł Piskorski. Tusk nie powinien popełniać tego samego błędu, mówił jego były współpracownik: “Tak ukształtował Platformę, że to jest partia w zasadzie w tej chwili jednego wodza. To się okazało skuteczne wyborczo, ale ma tę wadę, że jak tego wodza brakuje to potem kogo wyznaczyć na premiera?”.

