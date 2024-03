Czy szef BBN-u miał rację o wojnie? "To nie jest jeden głos na forum"

Niedawno szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera mówił w programie "Didaskalia" WP, że "Polska ma de facto trzy lata na takie przygotowanie się do ewentualnej pełno skalowej wojny z Rosją”. Te słowa skomentował Aleksander Kwaśniewski, który stwierdził, że te prognozy są bez pokrycia, ponieważ jeżeli mówi o tym polityk, czy publicysta to jest bez sensu. Minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski zwróciła uwagę, że to nie jest głos płynący tylko z BBN-u, ale również ekspertów. - To nie jest jeden głos na forum debaty publicznej, on się wpisuje w cały szereg wypowiedzi eksperckich - stwierdziła Paprocka. Podczas rozmowy wspomniano również o pożyczce, którą mają udzielić Stany Zjednoczone Polsce na zakup śmigłowców Apache. - Żyjemy w takich czasach i musimy jasno postawić hierarchię priorytetów. Dzisiaj bezpieczeństwo odmienianie przez wszystkie przypadki jest bez wątpienia absolutnie numerem jeden - podsumowała.