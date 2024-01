Czy przez 2 posłów Duda nie podpisze budżetu? "TK mogłoby to zbadać"

Ustawa budżetowa jest gotowa. Wyczekiwany jest ruch prezydenta, czy podpiszę budżet, czy odeśle go do Trybunału Konstytucyjnego. Gość programu Tłit Wirtualnej Polski, Krzysztof Szczucki mówił, że sam czeka na ruch prezydenta, jednak są 2 problemy, które TK mógłby zbadać. - Znacząco na etapie sejmowym obniżono finansowanie niektórych instytucji, takich jak Sąd Najwyższy, Instytut Pamięci Narodowej, Trybunał Konstytucyjny. Pytanie, czy to nie spowoduje destabilizacji tych instytucji (…). Druga sprawa, to sprawa dwóch posłów, którzy nie mogli na tę ustawą i nie mogą głosować nad kolejnymi ustawami - mówił polityk PiS. Dodał również, że to prezydent zdecyduje czy to są sprawy, które trzeba zbadać.

Rozwiń