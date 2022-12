Czy przed Bożym Narodzeniem trzeba iść do spowiedzi? Przykazania kościelne wyjaśniają

Czy w Boże Narodzenie trzeba iść do kościoła? To jedno ze świąt nakazanych

Jak wskazuje Kodeks Prawa Kanonicznego, Uroczystość Narodzenia Pańskiego, które wypada 25 grudnia, jest wspomnieniem liturgicznym, zobowiązującym wiernych do udziału we mszy świętej. Co ważne, uczestnictwo w tradycyjnym, wigilijnym nabożeństwie — Pasterce — zwalnia katolików z obowiązku ponownego udziału w liturgii w Boże Narodzenie. Świętem nakazanym, obowiązującym w diecezjach łacińskich na terytorium Polski nie jest za to drugi dzień świąt, wspomnienie Świętego Szczepana, które wypada 26 grudnia. Duchowni zachęcają jednak do uczestnictwa we mszy świętej również w tym dniu.