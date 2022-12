Boże Narodzenie będzie wcześniej w tym roku. Historyczna decyzja w Ukrainie

- Nie przesuwamy dnia Bożego Narodzenia. Będzie to dodatkowy dzień uwielbienia, z uroczystościami odbywającymi się zgodnie z oficjalnym kalendarzem juliańskim - dodał prawosławny duchowny, zaznaczając, że Kościół będzie uważnie obserwować, ile zborów skorzysta z okazji do świętowania 25 grudnia i "zastanowi się, co robić w przyszłości".