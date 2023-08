Czy otwierać okna w upał? IMGW pokazał wyniki eksperymentu

Co więcej, nawet niewielkie uchylenie okien w czasie upałów może sprawić, że po kilku godzinach temperatura powietrza wewnątrz pomieszczeń będzie wyższa o niemal 2 st. C, w porównaniu do sytuacji, gdy okna pozostawałyby zamknięte. "Te dwa stopnie to może być duża różnica w Twoim komforcie. Nie warto zostawiać otwartego okna w okresie upałów" - dodaje IMGW.