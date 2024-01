Obajtek pytany o Kaczyńskiego i fuzję. Prezes Orlenu odpowiada

We wtorek wieczorem do decyzji śledczych odniósł się Daniel Obajtek, prezes Orlenu. - Nie boimy się tych kwestii. Z takich racji, że ten proces został przeprowadzony należycie. Pracowały przy nim 23 istytucje - polskie i międzynarodowe. Część rafinerii została sprzedana za cenę rynkową. Żeby wypowiadać się w tym temacie, trzeba znać te dokumenty. Przeczytać umowy. To jest biznes - stwierdził na antenie Telewizji Republika.