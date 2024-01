Czy Donald Tusk spełni swoje obietnice? Zapytaliśmy o Polskę w 2024 r.

Czy Donald Tusk spełni swoje obietnice? Co czeka Polskę w 2024 r.? Dziennikarz WP Mateusz Dolak zapytał o to Polaków na bazarze pod Warszawą. Okazuje się, że ludzie jak zwykle są podzieleni. - Na pewno będą zmiany, na pewno będzie inaczej. Ale czy będzie lepiej? Tego nie wiemy - odpowiada mężczyzna. - Już jest bieda. Człowiek idzie i patrzy na cenę. Nic sobie nie kupi. Emerytury małe - twierdzi kobieta. - Ja to się modlę, żeby mi emerytury Tusk nie odebrał i jego rząd - przyznaje nasz kolejny rozmówca. - W ogóle powinien odejść z polityki - krzyczy emerytka. - Ja uważam, że spełni. Jest rozważnym politykiem, odpowiedzialnym - odpowiada jej inna kobieta. Mężczyzna zaś mówi, że Tusk powinien spełnić wszystkie zdrowotne obietnice i związane ze szkolnictwem. - To, co zrobił Przemysław Czarnek, jest cofnięciem nas o 50 lat - wymienia. - Donald Tusk już rządził 10 lat. Zawiodła się cała Polska - podsumował inny mężczyzna.