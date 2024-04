Czy będzie zmiana zarzutu dla Sebastiana M.? Jest nowa opinia po wypadku na A1

Do prokuratury w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęła uzupełniająca opinia biegłego dotycząca wypadku na autostradzie A1, w którym zginęło małżeństwo i pięcioletnie dziecko. Jeśli dramatyczny wypadek zostanie uznany za katastrofę w ruchu lądowym, zmienią się zarzuty wobec Sebastiana M. A to, być może, przyspieszy proces ekstradycji mężczyzny do Polski.