Wideo Najnowsze wybory parlamentarne + 2 donald tusknewsroom oprac. Anna Kozińska 57 min. temu "Czuję to". Donald Tusk przewiduje wynik kolejnych wyborów - Wiem, że w tym stanie, w jakim jest dzisiaj opozycja - przy całym szacunku dla jej liderów - jeśli nic się nie zmieni, to kolejne wybory... Rozwiń Jak pan może być I pyta mnie o tą … Rozwiń Transkrypcja: Jak pan może być I pyta mnie o tą perspektywie kilku miesięcy Kiedy będzie premiera książki Pan będzie obecny Ala tą perspektywie kilku lat Dwóch-trzech 4 Jaka może być pana obecność pana reakcja na to co się dzieje w Polsce no Poza tym że zasiądzie pan w Sopocie Kolwiek indziej przed telewizor O 19:30 Jak Jacek Kurski prowadzi wiadomości i rzucił pan kapciem Center Po pierwsze nie włączy O tej porze telewizji Po drugie nie no I po trzecie w ogóle nigdy w życiu nie rzuciłem niczym telewizora Polska moja Lechia przegra Telewizja nie budzi we mnie jakiś czego Emoji Mam przed sobą Ja ale myślę to Mówię ale myślę że tak naprawdę bardzo widzę Mam przed sobą dwa trzy lata Do następnych wyborów parlamentarnych żeby pomóc sobie nawzajem I proszę mnie nie pytać o moją rolę bo ja nie W tej chwili naprawdę W tej kategorii Żeby po wyborach prezydenckich daj Boże wygranych bardzo ciężko Natalia ale też zrobię wszystko żeby pomóc Potrafił A później jest właśnie 2 lata zakładasz żeby Się do wyborów parlamentu Ja wiem że w tym stanie w jakim jest dzisiaj opozycja Przy całym szacunku dla wysiłków jej wizerunku Mam lepszą ocenę Wysiłków ty w moich koleżanek i kolegów niż czasami media Nie wiem jak trudnych warunkach pracują Ale jeśli nic się nie zmieni To kolejne wybory też będą Czuję Mimo że Wpisz będzie tracił bo tak jak powiedziałem i o tym Jestem przed Rok po roku Miesiąc po miesiącu Ludzie nawet jeśli Minecraft Ważne powody żeby głosować na PIS dziś Nie będą w stanie z Tej ilości zła takiego namacalnego jakie piwo produkuje I to tak tak Więc te wybory za 3 lata będą do Pytanie W jaki sposób będziemy gotowi Ludzie naprawdę muszą zobaczyć Nie tylko że mają dosyć pizzy bo ze mną nie Oczywiście mówię o części Natomiast będą chcieli Chyba trochę inne twarze Trochę więcej energii trochę więcej młodych ludzi I trochę nowa wcześniejszego takiego fajniejszego myśl No i co to powtarzam nasze autentycznej Opozycja musi na nowo pokochać Swoją robotę i I znaleźć tę interakcje z ludźmi No tak żeby To musi Chodzi