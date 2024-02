Czterodniowy tydzień pracy? Jasna ocena Polaków

Co Polacy sądzą o pomyśle czterodniowego tygodnia pracy? O to mieszkańców Białegostoku zapytał reporter Wirtualnej Polski Marek Gorczak. - Bardzo dobry pomysł. Będzie więcej wolnego - mówiła pierwsza rozmówczyni naszego reportera. - Oczywiście, byle to nie przekładało się na mniejsze zarobki - mówiła inna respondentka. - Pewnie będzie lepiej. Każdy miałby jeden dzień więcej wolnego czasu, tylko pytanie ile będą zarabiali? - mówił jeden z przechodniów. Inny mężczyzna obawiał się o obłożenie pracowników obowiązkami służbowymi w krótszym czasie. - Pracodawcy będą przez cztery dni obciążać zadaniami, które były do zrobienia w pięć dni. W krótszym czasie będzie więcej pracy i to problem dla całej Polski. Ale pomysł jest dobry - stwierdził. - Według mnie, a jestem pracoholiczką, to pięciodniowy - stwierdziła. - To dobry pomysł, można odpocząć - dodała pytana o wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy w Herbapolu. - Bardzo dobrze, że to zrobili. Jeżeli mają za co zapłacić, to dobrze - stwierdziła inna z kobiet, z którymi rozmawiał nasz reporter. - To OK. Jeżeli pobory nie ulegną zmianie. Jeżeli wynagrodzenia zostaną, a będziemy pracować krócej - ocenił inny rozmówca. Kolejna pytana oceniła, że mniejszy wymiar pracy przydałby się zwłaszcza pracownikom handlu. Inna z kobiet stwierdziła, że w pięciodniowym tygodniu pracy warto skrócić czas pracy z ośmiu do siedmiu godzin. Niektóre polskie firmy wprowadziły już takie rozwiązanie. Przed październikowymi wyborami parlamentarnymi postulowała o to Lewica, a Donald Tusk zapowiedział wprowadzenie pilotażu.

