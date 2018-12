Czołowe zderzenie samochodu z gimbusem. W środku było kilkanaścioro dzieci

Po godz. 7 we wsi Dębinka doszło do wypadku z udziałem osobówki z autobusem przewożącym dzieci do szkoły. Mężczyzna ściął zakręt i wjechał w nadjeżdżający z naprzeciwka gimbus. Został zabrany do szpitala.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja (WP.PL)

24-latek kierujący samochodem osobowym doprowadził do czołowego zderzenia z autobusem przewożącym dzieci do szkoły. Do wypadku doszło w poniedziałek po godz. 7 we wsi Dębinka (woj. lubuskie).

Mężczyzna ściął zakręt i wjechał wprost na nadjeżdżający gimbus - informuje PAP. W środku było kilkanaścioro dzieci. Żadne z nich nie ucierpiało, podobnie jak prowadzący autobus.

Poszkodowany został za to kierowca osobówki. Został przetransportowany do szpitala, gdzie przejdzie badania. Sprawę i okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

