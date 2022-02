Czołgi nie trafią do Polski w zapowiadanym terminie? MON ma kolejny problem

Jedyny transfer, na jaki się zapowiada, to przelew 23,3 miliardów złotych za ocean, które zostaną wysupłane spoza budżetu MON. A dokładnie z kieszeni podatników. Teraz okazuje się, że czołgi mogą nie trafić do Polski w zapowiadanym przez resort terminie, co było jednym z kluczowych argumentów, jeśli chodzi o zakup w USA. Leopardy 2A7 i koreańskie K2PL byłyby dostępne dopiero za 2-3 lata.