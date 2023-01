Czołgi Leopard dla Ukrainy. Habeck otwarty na plan Polski

"Żadnych niemieckich działań w pojedynkę"

SPD pozostaje wciąż ostrożna. Przewodniczący klubu poselskiego SPD Rolf Mützenich powiedział, że w militarnym wsparciu dla Ukrainy nie ma "żadnych czerwonych linii". Ukraina powinna otrzymać "to, co jest ważne dla zachowania prawa do samoobrony". Równocześnie jednak Niemcy muszą uważać, "by nie zaangażować się w wojnę".