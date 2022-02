Czołgi i transportery opancerzone na ulicach Doniecka. Zdjęcia i nagrania z miasta

W środę 23 lutego na ulicach Doniecka, jednego z największych ukraińskich miast na wschodzie kraju, pojawiły się wozy opancerzone, czołgi oraz ciężarówki wojskowe. Pojazdy widoczne były na terenach dotąd kontrolowanych przez separatystów, którzy prowadzili walki z ukraińską armią. Nie mają one żadnych widocznych oznaczeń. Nie wiadomo, czy są to pojazdy rosyjskiej armii, czy też należą do separatystów. Można jednak zaobserwować wzmożoną aktywność wojskowych jednostek. Prezydent Rosji, Władimir Putin, ogłosił we wtorek w specjalnym orędziu niepodległość dwóch republik – ługańskiej i donieckiej. Obydwie republiki były dotąd kontrolowane przez prorosyjskich separatystów. Putin ogłosił również, że na tereny obydwu nowych republik zostanie wysłane rosyjskie wojsko, z jak to określił ''misją pokojową''. Państwa NATO oraz Unii Europejskiej potępiły działania Rosji wobec Ukrainy. Rozważane jest wprowadzenie sankcji na wschodniego sąsiada Ukrainy.