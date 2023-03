Gwałtowna reakcja Kadyrowa. Eksperci mówią, że się coraz bardziej boi

Jak podkreśla ekspert, to powoduje u Kadyrowa ogromny strach. - Pytanie, czy atak na posterunek policji jest faktycznym atakiem, czy prowokacją z jego strony, żeby wzmagać w całym kraju psychozę i pokazać przed Moskwą, że ma wyzwania w kraju, którymi musi się zajmować. Po to, by zyskać argument, by za dużo wojsk nie wysyłać do Ukrainy i żeby Moskwa go wspierała - wylicza nasz rozmówca.